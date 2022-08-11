Опасна и сложна профессия пожарного

Спасти, нельзя оставить. Какую из профессий можно назвать одной из самых рискованных?

Пожалуй, пожарных, которые ежедневно преодолевают себя, не оставляя выбора — зайти в горящий дом, или испугаться жаркого пламени. Они спасают человеческие жизни, порой не думая о своей.

Алмас Куанышев не устает благодарить пожарных за их работу. Он как никто другой осознает как важна эта профессия. Его 10-летний сын со своим другом в мае этого года оказались в огненной ловушке. Дети играли с огнем в подвале недостроенного дома, когда мусор, лежащий рядом, вспыхнул как спичка. Один из мальчиков додумался позвонить пожарным. На всех порах направляясь на помощь подросткам, спасатели давали инструкции по телефону — лечь на пол, смочить футболки водой, дышать через них. Чумазых, надышавшихся дымом, но живых, детей удалось спасти.

«Я всю жизнь буду благодарен нашим пожарным. Когда я обнял своего сына после случившегося, мои эмоции не описать словами. Если бы не пожарные, я не знаю что было бы с моим сыном. Сейчас в ним все хорошо, мы записали его на разные кружки, чтобы у него не было времени хулиганить», — говорит Алмас Куанышев, житель г.Шымкента.

Детей в дыму первым заметил помощник начальника специализированного отряда Роман Письменский. Мужчина спасает людей и тушит огонь уже 11 лет, за это время выезжал на пожары сотни раз. Каждый из них по своему особенный, говорит Роман. Никогда не знаешь что тебя ждет по приезду — пострадавшие в огне, столб пламени, который грозит перекинуться на другие дома или взрывоопасные вещества, которые могут храниться в охваченном огнем строении.

«Любой человек подвергается панике во время пожара или стихийного бедствия, но чем отличается пожарный от гражданского, то что эту панику мы подавляем в себе за считанные 1-2 секунды, далее необходимо принять решающее направление, огонь не тушится просто так. Конечно, адреналин, у меня лично адреналин, чувство обыграть, обмануть, обхитрить пожар», — говорит Роман Письменский, помощник начальника специализированного отряда ДЧС г.Шымкента.

Во время пожара опасность подстерегает на каждом шагу, рисков в этой профессии очень-очень много: ожоги, тепловой шок, травмы от разрушающегося в огне здания. Пожарный должен быть подготовлен не только физически, но и психологически. Но несмотря на трудности профессии, она неизменно привлекает смелых людей, готовых прийти на помощь несмотря на жар пламени, с которым приходится сталкиваться практически каждый день.