От разнорабочего до банковского специалиста. Вакансии в Шымкенте с окладом до 350 тысяч тенге

27 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы.
От разнорабочего до банковских специалистов. Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.
|Работодатель
|Вакансия
|Количество
|Локация
|Контактный номер телефона
|Заработная плата
|1
|Фабрика «Мадина»
|Работник кондитерского цеха
|3
|Индустриальная зона «Тассай»
|87056805057
|110-200 +развозка
|Оператор печи
|3
|Кондитерский цех
|4
|Грузчик
|20
|Засыпщик муки
|4
|2
|ТОО ШФ «Жасыл-Жер»
|Рабочий по сан.очистке
|100
|Нурсат 1 дом 11
|87077077093
|100.000
|3
|ТОО «Электрозавод сервис»
|Сварщик
|5
|ж/м Сайрам зд.10/1
|87711519696
|Слесарь
|4
|150-350 тысяч тенге
|Электромонтажник
|10
|проживание, развозка
|Моляр
|3
|Бухгалтер (материальный)
|1
|Разнорабочий
|5
|4
|ТОО «Академия Права»
|Помощник юриста
|12
|Конаева 59
|87713883944
|100.000
|Маркетолог
|1
|Таргетолог
|1
|Оператор
|5
|Менеджер по продажам
|2
|Дизайнер
|1
|5
|ТОО «Назар Текстиль»
|Тоқымашы
|20
|Индустриальная зона «Оңтүстік»
|87029720844
|80-150
|Дизайнер
|10
|Жіп ауыстырушы
|10
|Кілем өңдеу бөлімі
|8
|Қара жүргізуші
|4
|Жұмысшы
|1
|Дворник
|1
|Қойма жүкшісі
|4
|6
|АО «Народный Банк Казахстана»
|Специалист
|10
|Тауке хан 82
|87071554093
|150.000