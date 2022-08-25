От разнорабочего до банковского специалиста. Вакансии в Шымкенте с окладом до 350 тысяч тенге

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Редактор Жулдыз Шукенова
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27 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы.

От разнорабочего до банковских специалистов. Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.

  Работодатель Вакансия Количество Локация Контактный номер телефона Заработная плата
1 Фабрика «Мадина» Работник кондитерского цеха 3 Индустриальная зона «Тассай» 87056805057 110-200  +развозка
Оператор печи 3
Кондитерский цех 4
Грузчик 20
Засыпщик муки 4
2 ТОО ШФ «Жасыл-Жер» Рабочий по сан.очистке 100 Нурсат 1 дом 11 87077077093 100.000
3 ТОО «Электрозавод сервис» Сварщик 5 ж/м Сайрам зд.10/1 87711519696
Слесарь 4 150-350 тысяч тенге
Электромонтажник 10 проживание, развозка
Моляр 3
Бухгалтер (материальный) 1
Разнорабочий 5
4 ТОО «Академия Права» Помощник юриста 12 Конаева 59 87713883944 100.000
Маркетолог 1
Таргетолог 1
Оператор 5
Менеджер по продажам 2
Дизайнер 1
5 ТОО «Назар Текстиль» Тоқымашы 20 Индустриальная зона «Оңтүстік» 87029720844 80-150
Дизайнер 10
Жіп ауыстырушы 10
Кілем өңдеу бөлімі 8
Қара жүргізуші 4
Жұмысшы 1
Дворник 1
Қойма жүкшісі 4
6 АО «Народный Банк Казахстана» Специалист 10 Тауке хан 82 87071554093 150.000

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