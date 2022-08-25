От разнорабочего до банковского специалиста. Вакансии в Шымкенте с окладом до 350 тысяч тенге

27 свободных вакансий, для тех кто в поисках работы.

От разнорабочего до банковских специалистов. Редакция OTYRAR совместно с Центром занятости представляет вашему вниманию вакансии с официальным трудоустройством для жителей Шымкента. По всем вопросам обращаться непосредственно по указанным номерам телефонов.