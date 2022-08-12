Пенсионера в Шымкенте ограбили на улице средь бела дня

Неизвестный мужчина нагло вырвал у 83-летнего дедушки мобильный телефон и сбежал.

Инцидент произошел на территории торгового дома Гиперхаус в обеденное время. Пенсионер ждал своей очереди у банкомата, как неизвестный приблизился и внезапно выхватил мобильный телефон.

Молодого грабителя не смутили ни возраст жертвы, ни сидящие рядом пенсионеры. Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как ограбленный дедушка пытается догнать злоумышленника, однако безрезультатно.

После этого пенсионер обратился за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали по статье УК РК 191 «Грабеж».

Грабителя задержали с поличным во время продажи похищенного телефона в одном из торговых точек города.

Выяснилось, что парень приехал из области, ранее не судим. Свою вину полностью признал. Проводится досудебное расследование.