Похитили 6 миллионов тенге из кассы склада в Жетысае

Бывший сотрудник склада похитил из кассы 6 млн тенге, кража попала на камеру.

В отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, на склад, где хранились напитки, проник неизвестный и похитил из кассы 6 миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили подозреваемого в краже денег. Им оказался безработный, местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый ранее работал на складе грузчиком. Примерно в 16:00 ч. молодой человек зашёл на склад и около 5 часов скрывался в ожидании завершении рабочего дня.

В тот момент, когда кладовщики разошлись по домам, убедившись, что никого не осталось, подозреваемый совершил задуманное. Т. е. около 21:30 ч. молодой человек через окно склада проник в кассу, где положил в сумку 6 миллионов тенге и скрылся с места происшествия.

В настоящее время подозреваемый арестован, в отношении него проводится досудебное расследование. В качестве вещественного доказательства полицейские изъяли у подозреваемого свыше 1,5 миллиона тенге и вернули законному владельцу.