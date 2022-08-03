Похитили золотые изделия на сумму 500 000 тенге

Полицейские задержали воришку, похитившего золотые изделия у местного жителя.

В Сайрамское районное управление полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, в его дом проник неизвестный и совершил кражу золотого ожерелья и 2 золотых колец. Общий ущерб, нанесенный потерпевшему, составил около 500 000 тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 188 УК РК «Кража».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие кражи, стражи порядка задержали подозреваемого, местного жителя, причастного к преступлению. При проверке мужчина признался, что пошел на такой шаг из-за финансовых затруднений.

При проверке установлено, что воришка, воспользовавшись тем, что в доме никого нет, похитил золотые изделия и скрылся с места происшествия. Похищенное имущество он затем сбыл, а деньги потратил на собственные нужды. Установили также, что мужчина оказался ранее судимый. На сегодняшний день подозреваемый арестован, а собранные материалы досудебного расследования направлены в суд.