Прокуратура Туркестанской области прокомментировала инцидент с пытками

Журналисту телеканала OTYRAR стали известны детали нашумевшего дела о пытках мужчины в Туркестанской области.

В прокуратуре Туркестанской области рассказали, что обвиняемые в пытках полицейские сейчас на свободе. В отношении их выбраны различные меры пресечения, не связанные с ограничением свободы.

Ранее, сотрудников полиции сначала суд оправдал, из-за недоказанности вины, после чего надзорный орган добился того, чтобы дело пересмотрели. В прокуратуре уверены, что пытки в отношении задержанного применялись.

«Оправдали за недоказанностью их вины в совершении пыток. Они не были на время следствия в СИЗО. У них были меры пресечения не связанные с арестом, но были связанные с залогом», — рассказал Каныбек Токсанбев, начальник управления по представительству интересов государства в суде и надзору судебных актов прокуратуры Туркестанской области.



При этом, надзорный орган внёс ходатайство в Генеральную прокуратуру, чтобы отменили постановление апелляционной инстанции.

«Генеральная прокуратура нас поддержала и внесла протест в верховный суд страны на необоснованный оправдательный приговор. После чего верховный суд его отменил и направил на новое рассмотрение, в виду необоснованности оправдания», — сказал Каныбек Токсанбев, начальник управления по представительству интересов государства в суде и надзору судебных актов прокуратуры Туркестанской области.



Напомним, в применении пыток обвиняют четырёх сотрудников полиции, житель области пожаловался во все инстанции, уверяя что в отношении него применялись пытки.