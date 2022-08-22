Рейды по проституткам и нарушителям ПДД провели в Шымкенте

Масштабный рейд провели полицейские южного мегаполиса в нескольких точках города, передает OTYRAR.

Поохотиться на нарушителей и ночных бабочек отправились полицейские, представители прокуратуры и акимата Аль-фарабийского района.

Начала группа свой рейд со стоянки вблизи торгового центра Имран. Жители домов регулярно жалуются на то, что микроавтобусы тут стоят незаконно. Эта точка давно стала пунктом сбора пассажиров, которых возят в разные города. Во время рейда пассажиров не нашли, а сами водители поспешили заверить, что стоят просто так.

А на железнодорожном вокзале Шымкента любителей нарушить достаточно — один нарушил ПДД, другой сел за руль в нетрезвом состоянии. Оба стали объектами интереса правоохранителей. Равно, как и приставалы, предлагающие квартиры.

«Уважаемые продавцы, жители и гости города часто жалуются на то, что здесь на вокзале многие придираются с предложениями квартир суточных, такси и других предложений. Сообщаем, такого делать нельзя«, — говорят сотрудники акимата.

А на проспекте Республики часто можно встретить работниц коммерческого секса, раскладывающих свой «товар» на тротуаре, рассказывают горожане. Жители близлежащих домов такому импровизированному рынку явно не рады.

«Уже надоело слушать эти крики и шум, вот в соседнем подъезде девушек водят, уже достали. Что делать мы не знаем»,- говорят жители.

К слову, пока полицейские обходили улицы, никого из девушек легкого поведения не нашли. По крайней мере на этот раз. Правоохранители говорят, вернуться сюда снова, уж больно много жалоб от жильцов.

За время рейда полицейские выявили десятки нарушителей ПДД. Гоорожане не пристегивают ремни, тонируют полностью авто и превышают скорость. Стражи порядка предупреждают — такие рейды будут проводиться регулярно!