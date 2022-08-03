С положительным результатом ПЦР-теста зарегистрировано 2661 человек за прошедшие сутки

Всего в стране подтверждено 1 357 276 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 949,

в городе Алматы – 446,

в городе Шымкент – 51,

в Акмолинской области – 101,

в Актюбинской области – 70,

в Алматинской области – 77,

в Жетысуской области — 57,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 28,

в Абайской области — 41,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 98,

в Карагандинской области – 344,

в Улытауской области — 8,

в Костанайской области – 81,

в Кызылординской области – 58,

в Мангистауской области – 47,

в Павлодарской области – 71,

в СКО – 46,

в Туркестанской области – 19.

Также в стране выздоровело 2290 человек.

По информации на 2 августа 2022 года в Казахстане: 1 — м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 556 910 человек, 2 — м компонентом провакцинировано 9 336 687 человек.