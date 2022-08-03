С положительным результатом ПЦР-теста зарегистрировано 2661 человек за прошедшие сутки

Всего в стране подтверждено 1 357 276 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 949,
- в городе Алматы – 446,
- в городе Шымкент – 51,
- в Акмолинской области – 101,
- в Актюбинской области – 70,
- в Алматинской области – 77,
- в Жетысуской области — 57,
- в Атырауской области – 44,
- в ВКО – 28,
- в Абайской области — 41,
- в Жамбылской области – 25,
- в ЗКО – 98,
- в Карагандинской области – 344,
- в Улытауской области — 8,
- в Костанайской области – 81,
- в Кызылординской области – 58,
- в Мангистауской области – 47,
- в Павлодарской области – 71,
- в СКО – 46,
- в Туркестанской области – 19.
Также в стране выздоровело 2290 человек.
По информации на 2 августа 2022 года в Казахстане: 1 — м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 556 910 человек, 2 — м компонентом провакцинировано 9 336 687 человек.