С положительным результатом ПЦР-теста зарегистрировано 2661 человек за прошедшие сутки

-
Зарина Бахытжанова
-
24

Всего в стране подтверждено 1 357 276 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 949,
  • в городе Алматы – 446,
  • в городе Шымкент – 51,
  • в Акмолинской области – 101,
  • в Актюбинской области – 70,
  • в Алматинской области – 77,
  • в Жетысуской области — 57,
  • в Атырауской области – 44,
  • в ВКО – 28,
  • в Абайской области — 41,
  • в Жамбылской области – 25,
  • в ЗКО – 98,
  • в Карагандинской области – 344,
  • в Улытауской области — 8,
  • в Костанайской области – 81,
  • в Кызылординской области – 58,
  • в Мангистауской области – 47,
  • в Павлодарской области – 71,
  • в СКО – 46,
  • в Туркестанской области – 19.

Также в стране выздоровело 2290 человек.

По информации на 2 августа 2022 года в Казахстане: 1 — м компонентом  против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 556 910 человек, 2 — м компонентом провакцинировано 9 336 687 человек.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА