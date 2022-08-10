Один день на базаре духовной столицы

Журналисты нашего издания побывали на одном из рынков Туркестана и поговорили с местными. По словам жителей, туркестанский рынок славится доступными ценами даже на белый песок.

В эти дни на рынках яблоку негде упасть — людей на самом деле очень много, сами жители связывают это с тем, что скоро осень и начало учебного года. Желающих приобрести здесь товар много, одни покупают продукты, другие одежду для школьников, к слову цены тут по словам жителей, не кусаются. Продавцы признаются, что качество конечно не Dolce & Gabbana, и далеко не Gucci, но люди покупают.

Чиновники уверяют, цены, как могут, сдерживают и ведут контроль, как таковых нарушений нет. На продукты цены стабильные, но и без проблем не бывает.

«У нас дефицита на продукты нет, цены стабильные, стараемся все контролировать. Что касается загруженности, это ведь базар, а мест свободных у нас редко бывает. Нарушений тоже никаких нет», — говорит Талгат Садвакасов, заместитель рынка «Куаныш».

Главное на рынке торговаться — признаются сами продавцы. Уступить? Легко! Если вы умеете договариваться, вам могут уступить минимум 200 тенге, тут все зависит от вашей харизмы и манеры общения. К примеру, нашей съемочной группе удалось скинуть цены на 200-300 тенге на многие товары.

Что касается сахара — дефицита нет. Один кг можно приобрести за 650, а если вы решили купить сразу мешок, вам скинут цену обязательно, тут уже как вы договоритесь.

«Мешок отдам за 600 тенге кг, а если 5 кг, то за 650. Сахара у нас хватает, в день уходит по два мешка, ну смотря сколько людей», — говорит торговец.

«Между прочим у нас дешевле сахар, чем в Шымкенте. Мы вот только оттуда приехали. Сахар продавали нам по 750 тг за кг, здесь взяли по 650», — говорит горожанка.

В Туркестане с продуктами питания дефицита нет. Власти уверяют, следят за этим

упорно. По социальным ценам продукты можно приобрести в крупных магазинах, касается это многих наименований. А на базаре, главное договорится.

Такая же ситуация с фруктами и овощами. Люди с раннего утра к обеду уже остаются без товара. Цены доступные, а главное качество! Как-никак юг!

ПРИМЕЧАНИЕ: На момент съемок цены были одни, они могут меняться. Тут все зависит от контроля властей и совести самих торговцев, ну и конечно, как договоришься.