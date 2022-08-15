Сарыагашский микрорайон утопает в пыли и грязи из-за бездорожья

Жители Сарыагашского микрорайона Самал-3 утопают в пыли. Горожане, въехавшие в микрорайон в начале нулевых, говорят, мол, акимат пообещал заложить асфальт ещё 5 лет назад. Но до сих пор результата нет.

Люди жалуются, что летом из-за пыли нечем дышать, а если пройдёт дождь, дороги превращаются в непроходимую топь.

Гульшахар Калышева в микрорайоне Самал-3 проживает 10 лет. И все эти годы проблема с дорогами омрачает быт. Когда идет дождь, ходить невозможно из-за непролазной грязи, а в сухую погоду передвигаться тяжело из-за густых клубов пыли.

Мать пятерых школьников рассказывает — осенью, когда улица превращается в болото, в микрорайоне даже не ездят машины. И детям приходится около трёх километров идти до школы пешком.

Гульшахар Калышева-жительница города Сарыагаш:

«Мы одеваем на ноги пакеты, чтобы пройти по дороге, но и это не помогает. В год меняем до трёх пар обуви. А у меня пятеро детей, все ходят в школу. Если заболеешь, скорая помощь не заедет, водовоз тоже не проезжает, такси не ходит вообще. Поэтому чтобы уехать, пешком идём несколько километров до большой дороги и оттуда только можем уехать».

В дождливый день, жалуются жители, такси вызвать невозможно, бесполезно вызывать и скорую помощь. С просьбой решить дорожный вопрос жители микрорайона уже не раз обращались в акимат, но результата до сих пор нет.

Общая протяженность дороги в микрорайоне Самал-3 — 14 километров. В прошлом году, после многочисленных жалоб жителей 12,5 километров были вымощены щебнем. Оставшуюся часть дороги укладывать не стали мотивируя тем, что на этой территории расположены незаконные постройки.

Мухит Досболов, аким города Сарыагаш:

«Дорога в микрорайоне Самал-3 пока не асфальтирована, т. к. согласно проектно- сметной документации мы будем проводить её после прокладки водовода, в проекте это уже заложено. А остальные 2,5 километра мы асфальтировать не будем, так как это земля крестьянского хозяйства и она предназначена под сельскохозяйственные угодья. Так как жители стали застраивать чужую территорию не предназначенную под индивидуальное жилищное строительство, укладывать гравий мы не стали. Как только мы решим проблему с водой, сразу начнём работать над прокладкой дороги. Но на 14 км асфальтовой дороги у нас уже готова сметная документация».

Впрочем какую сумму планируется освоить на строительстве дороги, градоначальник сказать не смог.

«Сейчас точно не помню. Сейчас точную сумму назвать не смогу!»

В микрорайоне есть ещё несколько проблем, говорят жители. Например, на территории, где недоступен общественный транспорт, много бродячих собак, а на улицах нет освещения. Все эти вопросы по заверениям городского руководства будут постепенно решаться.

Данияр Худайбергенов