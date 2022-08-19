Задним ходом по «встречке» разъезжал житель Шымкента

Хаос на дороге устроил 20-летний житель в Шымкенте. Полицейские задержали горе-водителя и наказали, передает OTYRAR.

В объективы камер видеонаблюдения попала необычная езда водителя «Lada 21140». На кадрах видно, как машина достаточно ловко маневрирует и двигается по встречной полосе задним ходом.

Сотрудники Центра оперативного управления выявив аварийную ситуацию, направили на место патрульных. Транспортное средство было остановлено. Водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, является 20-летним жителем города.

Это произошло 18 августа около 01:20 часов ночи по проспекту Кунаева.

«В отношении водителя составлены протоколы по ч. 1 ст. 614 КоАП РК (Умышленное воспрепятствование движению транспортных средств), ч. 1 ст. 606 КоАП РК (создание участником дорожного движения аварийной ситуации), ч. 2 ст. 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования) и ч. 1 статьи 613 КоАП, транспортное средство водворено на штрафстоянку», — сообщили в ДП Шымкента.