Скотокрада-пастуха задержали в Туркестанской области

В Казыгуртском районе пастух распродал чужой скот на 4 млн тенге.

В Казыгуртский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам сельчанина, он доверил на выпас знакомому пастуху 7 коров и 6 лошадей. Однако, затем он обнаружил пропажу скота и обратился за помощью к полицейским для выяснения всех обстоятельств.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 4 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель.

При проверке выяснилось, что подозреваемый в течение двух лет работает пастухом. Он продал более 10 голов доверенных ему лошадей и коров, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.