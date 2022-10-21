Пастух-иностранец распродал племенных овец и пытался скрыться

Гражданин Узбекистана подрабатывая пастухом, распродал чужих 5 племенных овец стоимостью 1 миллион и пытался скрыться.

Очередной инцидент произошел в Ордабасинском районе Туркестанской области. Как сообщили в полиции, иностранцу пастуху доверили пасти овец. Спустя год, он решился на преступление. Распродал 5 племенных овец стоимостью 1 миллион тенге и пытался уехать в южную столицу, но не успел.

Горе-пастуха задержали и возбудили уголовное дело по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Ведется следствие.