Пастух распродал чужих овец почти на 5 млн тенге

Полицейские Туркестанской области задержали пастуха, подозреваемого в хищении 140 голов овец.

В полицию с заявлением обратился житель Шымкента. Он рассказал, что доверил мужчине пасти отару овец. Однако когда хозяин приехал на пастбище, то недосчитался 140 голов овец и ягнят. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему составила около 7 млн тенге (прим. ред. если учитывать что 1 овца стоит около 45-50 тысяч тенге).

Как выяснилось, пастух распродал 140 голов чужих овец своему знакомому за 35 тысяч тенге каждую и выручил от сделки 4 млн 900 тысяч тенге.

Предприимчивого мужчину задержали, а домашний скот изъяли в качестве вещественного доказательства.

Сейчас проводится досудебное расследование по статье 189 УК РК «Присвоение или хищение вверенного чужого имущества».