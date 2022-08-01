Свыше 2000 заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

в городе Нур-Султан – 947,

в городе Алматы – 464,

в городе Шымкент – 18,

в Акмолинской области – 101,

в Актюбинской области – 12,

в Алматинской области – 44,

в Жетысуской области — 42,

в Атырауской области – 41,

в ВКО – 8,

в Абайской области — 35,

в Жамбылской области – 71,

в ЗКО – 40,

в Карагандинской области – 367,

в Улытауской области — 17,

в Костанайской области – 26,

в Кызылординской области – 52,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 55,

в СКО – 27,

в Туркестанской области – 29.

На официальных источниках МВК написано,что в Казахстане 1 — м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 554 903 человек, 2 — м компонентом провакцинировано 9 334 764

человек.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2022 годам