Свыше 2000 заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- в городе Нур-Султан – 947,
- в городе Алматы – 464,
- в городе Шымкент – 18,
- в Акмолинской области – 101,
- в Актюбинской области – 12,
- в Алматинской области – 44,
- в Жетысуской области — 42,
- в Атырауской области – 41,
- в ВКО – 8,
- в Абайской области — 35,
- в Жамбылской области – 71,
- в ЗКО – 40,
- в Карагандинской области – 367,
- в Улытауской области — 17,
- в Костанайской области – 26,
- в Кызылординской области – 52,
- в Мангистауской области – 18,
- в Павлодарской области – 55,
- в СКО – 27,
- в Туркестанской области – 29.
На официальных источниках МВК написано,что в Казахстане 1 — м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 554 903 человек, 2 — м компонентом провакцинировано 9 334 764
человек.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2022 годам
- В «красной» зоне:
- В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.
- В «зеленой» зоне: г. г. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.