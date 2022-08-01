Свыше 2000 заразившихся COVID-19 за прошедшие сутки

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Зарина Бахытжанова
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65

За прошедшие сутки зарегистрировано 2414 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

  • в городе Нур-Султан – 947,
  • в городе Алматы – 464,
  • в городе Шымкент – 18,
  • в Акмолинской области – 101,
  • в Актюбинской области – 12,
  • в Алматинской области – 44,
  • в Жетысуской области — 42,
  • в Атырауской области – 41,
  • в ВКО – 8,
  • в Абайской области — 35,
  • в Жамбылской области – 71,
  • в ЗКО – 40,
  • в Карагандинской области – 367,
  • в Улытауской области — 17,
  • в Костанайской области – 26,
  • в Кызылординской области – 52,
  • в Мангистауской области – 18,
  • в Павлодарской области – 55,
  • в СКО – 27,
  • в Туркестанской области – 29.

На официальных источниках МВК написано,что в Казахстане 1 — м компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 9 554 903 человек, 2 — м компонентом провакцинировано 9 334 764
человек.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 1 августа 2022 годам

  • В «красной» зоне:
  • В «желтой» зоне: г. Нур-Султан.
  • В «зеленой» зоне: г. г. Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

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