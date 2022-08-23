«Улица красных фонарей» в Шымкенте своими глазами

Проспект Республики каждый вечер превращается в «улицу красных фонарей». Работницы коммерческого секса предлагают свой товар почти каждому прохожему.

Живой рынок царит здесь только по ночам, а на утро всё, как и прежде, говорят уставшие от шума жители близлежащих домов. После многочисленных жалоб полицейские накануне провели здесь масштабный рейд, но «жриц любви» на своем пути не повстречали. Корреcпонденты OTYRAR увидели все своими глазами.

Разговор с той, кто продает свое тело состоялся у нас накануне. Их было несколько, в общей сложности человек 8. Возле относительно молодых девушек рядом постоянно находится взрослая женщина. То ли для обеспечения их безопасности, то ли для указаний. Переговоры с потенциальными клиентами тоже ведет «старшая».

Оплата за интимные услуги

Наш клиент подходит к девушкам, увидев потенциального покупателя девушки встают в сторону, а та, что старше начинает вести диалог.

«У нас почасовая оплата, квартира с нас. Если берете одну девушку, оплата одна. Если двоих, смотря на сколько часов. Без прелюдий, только классика, все что связано с другими видами, у нас была девушка, ее до утра забрали», — говорит женщина.

Немного погодя, клиент идет дальше, там к нему подходит девушка приблизительно 30 лет. Предлагает купить алкоголь и пройти в ее квартиру, но за определенную плату.

«Слушай, ты пройдешь дальше там другие, но цены дороже. А тут сами посидим и отдохнем. Либо пошел вон отсюда, умник», — рассердилась дама, когда клиент начал торговаться.

Пошла на панель осознанно

Одна из девушек рассказывает, что решила заняться таким делом осознанно. Все по старой схеме: нужны были деньги покрыть кредит, долги и как-то жить, но, вот никакого иного выхода, мол, не нашла.

«Ну а что поделать? Сложная работа, разные клиенты бывают, как-то работаем. Бывают извращенцы, такое просят сделать, я такого не делаю. Я не хочу тут о своей жизни говорить, просто так вышло», — говорит девушка.

А вот психологи говорят, что продавать своим телом идут те, кто ищет легких денег, а еще одна из причин — это нездоровая компания. Поэтому контролировать окружение своих пусть даже подросших детей очень важно. Психолог Герман Владимиров рассказал, что к нему уже обращались те, кто просто хотел забыть о своем бурном прошлом.

«Обязательно найдется тот, кто расскажет сказку про хорошую работу. Многие думают что этот заработок приятный и так далее. У меня была клиентка, которую на такую работу подтолкнула семья, она когда все поняла, полностью отказалась от семьи. Вторая девушка уже осознанно хотела решить материальные проблемы, она много лет зарабатывала таким образом. Но, потом она решила больше не стоять и не торговать собой», — говорит Герман Владимирова психолог.

Зачастую ночные бабочки думают лишь о деньгах, забывая о том что такая работа очень серьезно влияет и на ментальное, и на физическое здоровье, говорит психолог.

Борьба с проститутками

Впрочем, здешний живой рынок уже давно сидит в печенках у жителей близлежащих домов. О психологическом здоровье и говорить не приходится, у каждого есть дети-подростки, которые порой становятся невольными свидетелями торгов. Многолетняя борьба с проститутками не приносит ощутимых результатов, говорят жители, спокойный сезон здесь был только во время карантина.

«Уже надоело слушать эти крики и шум, вот в соседнем подъезде девушек водят, уже достали. Что делать мы не знаем»,- говорят жители.

При этом горожане говорят, рейды по выявлению проституток проводятся регулярно, однако число работниц коммерческого секса меньше не становится. А все потому что в стране за проституцию конкретно наказать не могут.

«У нас нет ответственности за проституцию», — говорит адвокат Евгений Яворский.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, тех, кто предлагает коммерческий секс на улице, могут наказать лишь по статье 449 Кодекса об административных нарушениях РК, их ставят на учет и выписывают штраф в размере 5 МРП.