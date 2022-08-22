Строители оставляют за собой архитектурное наследие

Еркуат Амангельдиев работает строителем уже два года. Говорит, сначала пришел, потому что нужны были деньги, а остался, потому что теперь деньги есть всегда.

21-летний мужчина может все — положить кирпич, забить гвозди, шпатлевать и шкурить. И оплата труда соответствующая.

«Мне нравится моя работа, она приносит мне доход, потому что мы заканчиваем один объект, и сразу переходим на другой, нет такого чтобы я сидел без дела. Да и навыки пригодятся мне в обычной жизни, когда буду строить дом, построю его своими руками«, — говорит Еркуат Амангельдиев, строитель.

В дождь, снег и знойное лето стройка в Шымкенте не утихает круглый год. На этом месте силами строителей в скором времени появится пожарное депо. Есенгельды Алтынбеков пришел в строительство 7 лет назад. За эти годы дослужился до бригадира. Говорит, людям всегда нужны дома для жизни, заводы для работы, больницы. И машины еще не скоро, а возможно и никогда не смогут заменить людей на стройке.

«На стройке все работает как часы, каждый выполняет свои обязанности. И будь жаркий день или наоборот холод, работа не прекращается. Сейчас профессиональные строители у нас на вес золота, найти специалиста очень сложно, поэтому своих ребят мы бережем», — говорит Есенгельды Алтынбеков, бригадир.

Специалисты говорят, хорошие строители без заказов никогда не останутся. Кроме того, это ремесло позволяет на многие десятилетия оставить после себя след в истории. Ведь в больницах медицинскую помощь смогут получить тысячи человек, пожарные из нового здания смогут быстрее выехать к горящему зданию, а возводимые новостройки послужат домом не одному поколению.