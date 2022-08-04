В Казыгуртском районе полицейские задержали мужчину с марихуаной

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» полицейские задержали местного жителя, который носил с собой наркотическое средство.

При обыске, у мужчины обнаружили сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество.

Данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Полицейские направили изъятое вещество на экспертизу, по результатам которой установлено, что оно является наркотическим средством «марихуана».

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.