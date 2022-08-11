В Кентау назначили нового акима

Главой Кентау назначен бывший заместитель акима Туркестана Жандос Тасов, передает OTYRAR.

Ранее стало известно, что кресло акима Кентау покинул Рашид Аюпов, который возглавлял акимат пять месяцев.

Что касается нового главы города горняков, Жандос Тасов ранее занимал должность заместителя акима духовной столицы, сам он родом из Туркестана.

Жандос Тасов закончил международный казахско-турецкий университет им. Х. А. Ясави. Работал в разных сферах и занимал разные должности в структуре акимата Туркестана.