В Туркестане в центре внмания вопрос укрепления потенциала представителей гражданского общества

Если гражданское общество будет сильное, то будет сильным и государство.

В своем Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что представителям гражданского общества необходимо оказывать всестороннюю поддержку и укреплять их потенциал. Ведь они очень нужны стране. Так к примеру, сегодня в Туркестанской области неправительственные организации оказывают помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Созакском районе с начала года трудоустроено 30 человек с ограниченными возможностями. Председатель районного филиала общества инвалидов «Асар» Биржан Саржанов сообщил, что в ближайшее время планируется трудоустроить еще 10 человек. Кроме того предполагается заключение договоров с крупными промышленными предприятиями. С первых дней существования, неправительственная организация обозначила свою цель — помогать особенным людям.

«В настоящее время у нас в Созакском районе со стороны местного акимата передано двухэтажное здание для общества инвалидов. Там у нас есть швейный цех, есть сапожная мастерская, есть парикмахерская, работают социальные инватакси. То есть мы всегда готовы трудоустроить того, кто может и хочет работать«, — сказал председатель Созакского районного филиала Туркестанского областного общества инвалидов «Асар» Биржан Саржанов.

Туркестанские неправительственные организации, нацеленные на улучшение благосостояния населения, обмениваются опытом и обучаются на семинарах. Так, тренер из Мангистауской области Жибек Ахметова разъясняет роль предпринимателей в развитии местного самоуправления в сельской местности. По словам спикера, организации независимые от правительственных структур в развитии села принимают значительное участие.

«От нас зависит, сколько будет средств в том или другом ауле, как мы будем их тратить. Некоторые не платят простой налог на землю в 300-500 тенге. Если бы мы заплатили 20-30 млн тенге, эти деньги бы все равно нам вернулись с налогами. То есть все равно развитие села зависит от нашей ответственности. Если в этом селе есть какое-то предприятие, зарегистрированное в этом же селе, то в этот населенный пункт поступает новый подоходный налог. И у нас такая же проблема в Мангистау. Большинство крупных предприятий зарегистрированы на бумаге в другом городе. То есть налог будет идти налево«, — пояснила президент общественного объединения юридических лиц «Гражданский Альянс Мангистауской области» Жибек Ахметова.

То есть местные власти должны следить за тем, чтобы неправительственные организации регистрировались в том же месте где они находятся, говорит специалист. Следовательно, проблемы населения на определенной территории могут решать власть, жители и представители гражданского общества в данном регионе.

«Нашей целью является повышение активности граждан с инвалидностью в обществе, защита их прав, занятость при наличии образования, развитие социального предпринимательства при наличии профессии, поддержка этих граждан в целом. Это дает нам большой толчок. Президент Токаев поручил решать вопросы населения в партнерстве с местными властями«, — говорит председатель Созакского районного филиала Туркестанского областного общества инвалидов «Асар» Биржан Саржанов.

Стоит отметить, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано около 500 неправительственных организаций. Областное общественное объединение юридических лиц «Гражданский альянс» в ближайшее время планирует организовать новые мероприятия по поддержке и развитию самозанятых граждан.