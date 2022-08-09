В Туркестане выбирали лучшие товары Казахстана

В Туркестане определены победители региональной выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана».

В мероприятии, которое прошло в туристическом комплексе «Керуен сарай», приняли участие около 80 предпринимателей области. На выставке были представлены лучшие образцы товаров отечественного производства.

Региональная выставка-конкурс «Лучший товар Казахстана» прошел в духовной столице страны. На выставке были представлены пищевая и легкая промышленность, переработка и строительство, а также промышленное оборудование.

Аким области Умирзак Шукеев высоко оценил работу товаропроизводителей региона и призвал туркестанцев использовать отечественную продукцию.

«Для поддержки предпринимателей правительством принят ряд программ. Одним из таких мероприятий является региональная выставка-конкурс «Лучший товар Казахстана». Этот смотр повысит узнаваемость новых казахстанских брендов за счет внедрения инвестиционных проектов и технологий. А мы закупая наши промышленные товары, поддерживаем отечественного товаропроизводителя и даем возможность создать новые рабочие места. Сейчас мы имеем возможность пополнить внутренний рынок республики по многим производимым в области видам продукции. Лауреаты регионального этапа представят нашу область на республиканской выставке-конкурсе», — обратился к участникам конкурса аким Туркестанской области Умирзак Шукеев

Поддержка предпринимателей нашего региона сегодня в центре внимания властей. По словам Сымбат Жамал, которая уже 10 лет занимается бизнесом, сейчас со стороны государства оказывается ощутимая помощь. Что немаловажно говорит предпринимательница, в случае необходимости предусмотрена возможность быстро взять выгодный кредит.

«В прошлом году я взяла кредит на развитие бизнеса. Тогда проходила акция кредитования женщин предпринимателей под низкий процент. Те деньги мы вложили в необходимые нам материалы. У нас ателье по пошиву. Работает у меня 4 человека. Шьём шторы, ночные рубашки для женщин, в зависимости от сезона и другие вещи», — рассказывает Сымбат Жамал.

Победители нашего регионального конкурса примут участие в республиканском конкурсе с участием Президента Республики Казахстан. Выставка «Лучший товар Казахстана» пройдет осенью этого года.