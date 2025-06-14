Какие новинки удивили всех на выставке шымкентских товаропроизводителей?

13 июня в Шымкенте состоялась региональная выставка «Лучший товар Казахстана – 2025» и «Одно село – один продукт». Свои лучшие изделия представили товаропроизводители города.

Салтанат Батырханкызы, предприниматель: «Мы представляем керамические изделия – это не только украшения, но и элементы интерьера: вазы, чашки. Некоторые формы пока не имеют аналогов. Используем как импортную, так и местную глину. Изделия подходят для ежедневного использования – можно спокойно есть, пить, мыть, как обычную посуду».

Экспозиция приятно удивила: переходишь от стенда к стенду, чувствуешь, как в каждом изделии живут традиции: в форме, в материале, в подходе. И тут же — современные решения, инновации, новый взгляд на привычные вещи. Разнообразие, качество и креатив – главные черты выставки. Шымкентские предприниматели доказали: сделанное на месте – значит сделано с душой. А местным товарам доверяют – они ближе и зачастую надёжнее.

Галина Кудинова, предприниматель: «Всё началось с домашнего кваса – с бражки. Со временем довела рецепт до идеального вкуса. Это полностью натуральный продукт. Хлеб закупаем у местных пекарей, сушим и готовим. Сейчас наш квас продаётся по всему Казахстану. Он местный – и по ингредиентам, и по духу».

Выставка стала и конкурсом: девять лучших предприятий получат шанс представить Шымкент на республиканском этапе. Отбор проходит по трём номинациям: товары производственного назначения, продукция для населения и продовольственные товары.

Бауыржан Бердали, заместитель директора Палаты предпринимателей Шымкента:

«Сегодня участвуют более 70 компаний из восьми отраслей. В каждой из трёх номинаций жюри выберет по три победителя. Эти девять предприятий будут представлять город на республиканском уровне. Итоги финала подведут в конце года».

Особый интерес вызвала продукция завода по производству алюминиевых банок – единственного в своём роде в Центральной Азии. Его участие подчёркивает растущий промышленный потенциал региона.

Гульназ Кайжанова, помощница гендиректора завода по производству алюминиевых банок: «Мы выпускаем банки объёмом 450, 350 и 250 мл, а также крышки. Завод уникален – это единственное предприятие подобного профиля в Центральной Азии. Годовая мощность — около 2 миллиардов банок».

Выставка стала не просто витриной товаров — она стала зеркалом предприимчивости и мастерства шымкентцев. Здесь ценят качество, уважают традиции ремесла и уверенно смотрят в будущее.