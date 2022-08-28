Земля: диагноз – «обезвоживание»

Так случилось, что в последнее время нефть и газ представлялись нам главными ресурсами человечества.

Все только и говорили о том, как страшно остаться без горючего. На чем будут ездить машины, работать заводы, чем обогревать дома и как готовить еду? Но нынешнее лето показало, что действительно угрожает жизни на Земле, – это отсутствие воды.

Реальность глобальной засухи сегодня встала в полный рост и заставила понять, что главное сокровище для людей – обычная вода.

Засохли все

Нынешнюю засуху в Европе ученые уже называют самой мощной за последние 500 лет. Благодатная часть света, где лето обычно было умеренно теплым и влажным, в последние месяцы оказалась во власти настоящего зноя.

Всегда зеленые луга сегодня напоминают выжженные казахские степи, в городах отключили фонтаны, а газоны у домов запрещено поливать под угрозой больших штрафов.

В некоторых районах пересохли даже водопроводы, и люди впервые узнали, что такое привозная вода.

Экстремальная жара наносит серьезный ущерб экосистемам, губит урожаи. В ряде европейских стран наполовину, а то и больше, сократились посевы кукурузы, подсолнечника и кормовых культур. Фермеры могут собрать на 15-50% меньше картофеля, пшеницы, свеклы, бобовых культур, яблок и груш. Виноградари заявляют о снижении производства вина.

Животноводы говорят, что из-за недостатка воды и кормов снизились удои молока. За это лето каждая корова в среднем даст на 1000 литров меньше, чем обычно, предупредили во французском сельскохозяйственном профсоюзе.

Рекордно низкие показатели выпадения осадков зафиксированы в Словении (7%, антирекорд за 50 лет!) и Бельгии (8%, антирекорд за 137 лет!). С такими же проблемами столкнулись во Франции, Польше и Нидерландах. В Италии из-за засухи возникла угроза опустынивания 25% территории страны, сообщает ТАСС.

Реки больше не текут

Многие полноводные реки Европы сегодня превратились в ручейки. И мы впервые услышали о «голодных камнях».

Предки современных европейцев называли так камни и скалы, на которых оставляли даты и отметки уровня воды. Они служили предупреждением о трудных временах, наступающих в результате обмеления рек.

Если русло реки пересыхало и обнажало «голодные камни», люди знали, что грядет засуха, а за ней – неурожай и голод.

Такие камни чаще всего встречаются в руслах Рейна и Эльбы. Впервые они появились в XV веке и на протяжении столетий служили страшным предупреждением о засухах. Со временем люди стали наделять их другими свойствами: якобы «голодные камни» обнажаются к очень большой беде.

Например, в ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время первой мировой войны.

Сейчас Рейн, крупнейшая река Германии, обмелел настолько, что судоходство там стало очень проблематичным. Падение уровня воды превратилось в настоящую головную боль для многих заводов и электростанций страны, которые полагаются на водный транспорт.

Суда не могут следовать по реке с полной загрузкой: есть опасность сесть на мель. В результате цены на доставку грузов выросли в несколько раз.

Крупнейшая водная артерия Англии Темза также оказалась на мели. Страна переживает самое сухое лето за последние 135 лет. Русло главной британской реки в верховье полностью высохло. Издание Guardian написало, что из-за продолжающейся засухи исток Темзы отступил от первоначальной отправной точки примерно на 8 км вниз по течению. Старожилы говорят, что видят такое впервые.

В пригороде Рима уровень воды в реке упал настолько, что на поверхности стали показываться мосты, построенные в эпоху Римской Империи.

Самое большое озеро Италии Гарда обмелело до исторического минимума. Скалы, которые раньше находились под водой, теперь виднеются над поверхностью, а температура воды приближается к показателям Карибского моря.

Водохранилища Испании стоят полупустыми, запасы воды в них пока пополнять нечем. Крупнейшее водохранилище Буэндиа рядом с Мадридом потеряло четверть своего объема.

И на поверхность «всплыли» руины Королевских бань Ла-Изабеллы. Еще одно водохранилище недалеко от Барселоны высохло, показав романскую церковь IX века.

11 августа 2022 года СМИ сообщили, что французская Луара практически перестала течь. Самая длинная река страны протяженностью 1012 км попросту испарилась.

Правительство Франции заявило также, что около 100 деревень не имеют безопасной питьевой воды.

Из-за экстремальной жары и засухи в Швейцарии гибнет рыба. Как заявили в Швейцарской ассоциации рыболовства SFA, это бедствие «исторических масштабов», ведь многие виды обитателей водоемов могут исчезнуть навсегда.

В Венгрии сильнейшая за 100 лет засуха может привести к проблемам с питьевой водой. Уровень воды в реке Дунай недалеко от Будапешта упал на 1,5 метра, что создает неудобства при перевозке грузов.

Но от засухи-2022 страдает не только Европа. От зноя и обезвоживания изнывает Китай. Национальный климатический центр Китая оценивает нынешнюю жару как самую суровую и продолжительную в истории страны с 1961 года, когда начались полные записи метеорологических наблюдений.

Небывалая засуха, охватившая юго-запад США, привела к осушению реки Колорадо до рекордно низкого уровня.

Она несет свои воды к озерам Мид и Пауэлл, крупнейшим водохранилищам страны. Но сейчас они заполнены лишь на четверть. Если вода в озерах опустится еще ниже, то они не смогут обеспечивать работу электростанций и давать чистую воду для 40 млн. американцев.

Американские климатологи опасаются, что в Калифорнию пришла мегазасуха, которая может продолжаться десятилетия.

Опасные прогнозы на будущее выдают и в Министерстве охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии: там предупреждают сограждан, что эпизоды засухи в будущем участятся и приобретут дольшую продолжительность.

История великих засух

История Земли – это в том числе история великих засух. В XXI веке ученые даже составили специальные атласы, где отразили крупнейшие катаклизмы, поражавшие мир за последние две тысячи лет.

Эти сборники помогли определить, что именно засухи стали важной причиной краха древних цивилизаций, таких как Кхмерская империя в XV веке и китайская династия Мин в XVII веке. Великие государства ацтеков и майя погубили именно засухи, которые мучили землю на протяжении последних восьми веков их существования.

В истории многих современных государств есть страшные эпизоды, когда отсутствие воды приводило к массовой гибели людей и животных.

Голод 1740-1741 годов в Ирландии, от которого умерло около 40% населения страны, был вызван не только аномально холодной зимой и весной, но и сокращением количества осадков летом 1741 года.

Засуха 1829 года в Западной Австралии уничтожила весь урожай. Население этой части страны было вынуждено покинуть свои дома и перебраться в другие районы. В историю Австралии этот катаклизм вошел под названием «Великая засуха».

Пять лет назад Австралию охватила самая сильная сушь за последние сто лет. Реки и озера высохли до дна, зеленые пастбища и посевы были выжжены палящим солнцем.

В зону бедствия попали самые густонаселенные регионы страны: штаты Новый Южный Уэльс и Квинсленд, где расположена столица Австралии Канберра, а также такие крупные города, как Сидней и Брисбен.

Жители городов мучились от высоких температур и пыльного воздуха, а фермерские хозяйства оказались на грани банкротства из-за гибели урожая и скота.

Из-за катастрофического дефицита дождей, продолжавшегося в некоторых частях Китая на протяжении 1876-1879 годов, погибли, по разным оценкам, от 10 до 13 млн. человек.

Тогда же сильная засуха накрыла Британскую Индию и привела к неурожаю в течение двух лет. Голод унес свыше восьми миллионов жизней.

Страшным стал 1888 год для населения нескольких африканских стран. Отсутствие осадков привело к гибели всего урожая и недостатку воды. Миллион человек из Эфиопии, Судана и Сомали не смог пережить это природное бедствие.

Засуху в «Пыльной чаше» обычно называют самой сильной за всю историю США. Она длилась около десяти лет – с 1930-го по 1939 год. Кроме минимального количества осадков, в районе Южных равнин случилось еще одно бедствие – сильнейшие пыльные бури. В результате к 1934 году десятки миллионов акров фермерской земли оказались непригодными для ведения сельского хозяйства. Верхний плодородный слой почвы буквально сдуло.

Лето 1972 года в СССР отметилось самой жестокой засухой за весь XX век. Сухая и знойная погода свирепствовала на европейской части страны полтора месяца. За это время сельскому хозяйству был нанесен колоссальный урон.

В огне погибли виноградные плантации, зерновые и овощные поля, обеспечивавшие страну продуктами питания. Тогда, чтобы избежать продовольственного кризиса, руководству СССР пришлось продать 486 тонн золота и купить за границей недостающее количество зерна.

В 2014 году сильнейшая засуха охватила Испанию. Люди страдали от нехватки питьевой воды, дикие животные массово погибали от обезвоживания и голода. Экспорт оливкового масла – основного экспортного продукта страны – резко сократился. Эксперты утверждали, что такой засухи не было последние 150 лет.

По данным ООН, за последнюю четверть века частота засух увеличилась на 29%, ежегодно от них страдают 55 млн. человек. К 2050 году засухи могут затронуть три четверти населения планеты.

Яна Котт