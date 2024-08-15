Знойное лето отступает: Какую погоду ожидать в Шымкенте

Аномальная жара понемногу отступает. Конец этой недели и следующая обещают быть более комфортными.

И если сегодня синоптики Казгидромета прогнозируют повышение температуры воздуха до 39 градусов, с переменной облачностью и порывами ветра до 15-20 метров в секунду, то предстоящие дни станут прохладнее на 6-8 градусов.

В пятницу в Шымкенте ожидается переменная облачность, ночью +21-23, днем + 31-33 градуса, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с.

В субботу, 17 августа, так же без осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 31-33 тепла. Более-менее прохладная погода установится в это воскресенье (+29).

По прогнозам синоптиков, до конца месяца столбики термометров не превысят отметки +33.

Каким стало лето 2024 для мира и сколько тысяч жизней унесла аномальная жара, читайте тут.