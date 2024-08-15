Как аномальная жара захватила мир и унесла тысячи жизней

Всемирная метеорологическая организация прогнозируют, что лето 2024 года станет самым жарким в истории.

Пожары в Европе

Греция борется с лесными пожарами уже как 3 недели: сотни спасателей направили на борьбу с 70 возгораниями по всей стране. Новые пожары вспыхивали каждые 10 минут. Ситуацию усугубляет аномально сухая жара.

11 августа огонь подобрался к окраинам греческой столицы. Высота пламени превышает 25 метров, дым достиг Афин. Жители нескольких деревень и городов эвакуированы. На этой неделе лесной пожар выжег 40 квадратных миль земли к северо-востоку от Афин, подойдя к центру города на опасно близкое расстояние, сообщает Independent UK.

В ближайшие несколько дней снова ожидается жара, и греческие власти находятся в состоянии повышенной готовности к новым вспышкам.

Рекордная жара в США

В США аномальная жара накрыла районы, в которых проживают в общей сложности 68,2 млн человек. На Восточном побережье зафиксировали рекорд за десятилетие — около 40 градусов Цельсия. Власти Нью-Йорка еще в июне сообщили, что число пациентов с тепловым ударом подскочило на 500%. В городе открыли специальные «центры охлаждения» — библиотеки, дома престарелых и другие социальные учреждения оборудовали кондиционерами и обеспечили запасами воды.

В Нью-Мексико на фоне засухи загорелись леса: спасатели эвакуировали целый город с населением порядка 8 тысяч человек, пожар уничтожил по меньшей мере 1,4 тысячи строений. Власти назвали природную катастрофу «одной из самых разрушительных в истории штата».

Сотни смертей от жары в Азии и на Ближнем Востоке

В Нью-Дели в июне температура воздуха не опускалась ниже 40 градусов Цельсия, а в конце мая воздух в столице Индии прогрелся до рекордных 52,3 градуса. По данным на 18 июня, власти зафиксировали более 40 тысяч случаев теплового удара и по меньшей мере 300 смертей от жары.

В Саудовской Аравии, где температура превышала 50 градусов Цельсия, во время хаджа погибли как минимум 1,3 тысячи людей.

«83% из них не имели разрешения на совершение хаджа и прошли большие расстояния под прямыми солнечными лучами без надлежащего убежища и комфорта. Среди погибших было несколько пожилых и хронически больных людей» — проинформировал министр здравоохранения Саудовской Аравии Фахд бен Абдель Рахман аль-Джаляджель.