Главврача городской клинической больницы № 1 обвинили в поборах

Скандал разгорелся вокруг главного врача первой городской больницы Шымкента Абылая Донбая.

Сотрудники медицинского учреждения выкладывают в социальные сети видеозаписи, в которых обвиняют главного врача в поборах, а также неподобающем обращении с медицинским персоналом. Главный врач больницы Абылай Донбай собрал пресс-конференцию, где и ответил на обвинения.

Это обращение сотрудников первой городской больницы Шымкента. Они жалуются на грубое отношение руководителя с медицинским персоналом, и поборы в стенах больницы.

«27-го июля просили деньги на день рождения руководителя, по 5 тысяч тенге, и так часто просили деньги«, — говорят сотрудники.

На критику в свой адрес, главный врач больницы, Абылай Донбай ответил на пресс-конференции. По его словам, деньги собирал не он, а завотделением. Кроме того, он же собирал на газеты и журналы, по 150 тысяч тенге с каждого отдела. За это заведующего уволили.

Абылай Донбай, главный врач клинической больницы № 1:

«В больнице 14 клинических отделений, он собирал с врачей по 10 тысяч тенге с каждой проведенной операции и по 5 тысяч тенге за наркоз. В неделю в нашей больнице проводят 50-60 операций. Поэтому мы взяли специалистов из Нур-Султана, а бывшего заведующего отделением уволили».

По словам главрача, медработники устроили саботаж, чтобы лишить его должности. И привел занимательные факты. Так один из героев видео был ранее уволен за кражу лекарств. А другие по его словам, просто привыкли брать взятки. Донбай уверяет, камеры делают работу медучреждения прозрачнее и снижают риски коррупции, чему не все сотрудники рады. По словам главврача, некоторые медики привыкли брать деньги за бесплатные медицинские услуги.

Абылай Донбай, главный врач клинической больницы № 1:

«Конечно, очень неудобно тем сотрудникам, которые уже давно работают и привыкли к коррупции. В настоящее время в больнице проводится разъясняющая работа, я на каждом собрании говорю, что коррупцию в стенах больницы нужно искоренить. Мы перед всеми кабинетами УЗИ, КТ, МРТ повесили таблички, если у вас просят деньги, звоните по номеру 1424. Это незаконно».

По словам Донбая, вся информация в видеозаписях фейковая. И проверяется правоохранительными органами.