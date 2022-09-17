Айтенов оштрафовал подрядчиков за нарушение сроков строительства школы

Речь идет о строительстве дополнительного корпуса № 8 школы Шымкента.

К первому сентября 2023 года государственная школа № 8 должна расшириться на как минимум 1100 учащихся. Для этого на территории строится дополнительное здание.

Мурат Айтенов регулярно посещает объект и следит за ходом строительства. На этот раз за срыв работы по утвержденному графику производственных работ, подрядчикам наложены штрафы, и не только, ответственным лицам аким настоятельно поручил устранить все недостатки.

«За срыв работы наложен очередной штраф в размере 4 млн тенге, объект должны сдать до первого сентября 2023 года», — пояснили в управлении строительства г. Шымкента.

Школа-гимназия №8 имени М. Х. Дулати одна из авторитетных школ Шымкента. В 2021 году вошла в список лучших «100 Олимпийских школ» по Казахстану. Мурат Айтенов отметил, что строительство дополнительного здания, позволит воспитать достойных выпускников. Кроме того, проектом предусмотрены актовый зал на 250 мест, спортзал, библиотека на 20-30 тысяч книг и столовая на 320 мест. Местные жители просят акима следить за строительством школы Шымкента

«Главное — это дети, молодежь. Мы должны создавать условия для всех школьников, неважно какая это школа — они все наши дети. Строители должны соблюдать все сроки, должны будут отвечать за качество строительства, иначе никак», — сказал Мурат Айтенов.

По поручению акима, отчеты по строительству будут каждый день приносить Мурату Айтенову на стол. Сам градоначальник будет продолжать регулярно и без предупреждения посещать школу и следить за качеством строительства.