В Созакском районе строится комфортная школа

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды посетил с рабочим визитом Созакский район. Он побывал на строительных площадках и дал поручения ответственным представителям отрасли.

Будущая школа рассчитана на 900 ученических мест. Ее возводят в Созакском районе в рамках проекта «Комфортная школа». Строительную площадку посетил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Аким региона встретился с подрядчиками и обсудил вопросы касающиеся строительства школы.

Каркас здания уже построили, сейчас строители ведут работу внутри здания. На стройке задействованы 140 человек. Школу строят при финансировании акционерного общества «Самрук-Казына». Сдать ее в эксплуатацию планируют уже в этом году.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил эффективно реализовать Национальный проект «Комфортная школа». Родители и дети давно ждали этого момента, потому что вопрос касается уже не только доступности образования, но и его качества.

«По моей инициативе в стране реализуется проект «Комфортная школа». В течение двух лет во всех регионах, в том числе в сельской местности, будут построены сотни учебных заведений. Благодаря этому мы навсегда избавимся от трехсменного обучения», — говорит Касым-Жомарт Токаев, президент РК.

Аким региона также ознакомился с ходом строительства жилья от частного инвестора. В новом городке в Созакском районе ведется строительство 36 двухквартирных жилых домов. Площадь каждой квартиры — более 70 квадратных метров. Общая стоимость проекта — 561 млн 600 тысяч тенге. Квартиры будут предоставляться социально уязвимым слоям населения, состоящим в очереди на жилье.

«Выделены деньги на 2,5 тысячи квартир, 60% из них расположены в центре района, остальные в других населенных пунктах. Мы сейчас ищем инвесторов для строительства новых жилых домов так как на бюджетные деньги все не построишь», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области.

В рамках рабочей поездки Дархан Сатыбалды побывал на строительной площадке спортивно-оздоровительного комплекса в селе Шолаккорган. Стоимость проекта — 1 млрд 845 млн тенге. Учебно-тренировочная база спортивного комплекса будет оборудована в соответствии со всеми современными требованиями.