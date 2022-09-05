Чем закончилась поездка Токаева в Костанайскую область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев побывал в Костанайской области.

Первым делом президент облетел пострадавшие от масштабного пожара территории Аулиекольского района. После этого приступили к заседанию оперативного штаба.

Министр ЧС Юрий Ильин и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов зачитали доклады о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан и поддержке постраадвшим. Президент в свою очередь подчеркнул, ситуация в регионе находится под контролем, но призвал извлечь уроки из этой трагедии. Оперативному штабу даны конкретные поручения- обеспечить бесперебойную работу всех ведомств и полностью ликвидировать возгорания.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев заверил, материальную помощь тем, кто потерял в огненной стихии свое имущество в ближайшее время обеспечат выплаты и компенсации. Эту миссию президент возложил на правительство и местный акимат.

«Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Они переселены в безопасное место. Правительство по моему поручению занимается решением соответствующих вопросов. Никаких сомнений в том, что эта помощь будет оказана, не должно быть», – заявил Глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев указал, что важно установить настоящую причину пожара, который уничтожил более 42 тысяч гектаров леса и повредил 108 строений.

Также президент заявил о необходимости укреплять МЧС, повысить уровень професииональной подготовки кадров, улучшить и создать для них условия, обеспечить жильем.

Всех участников ликвидации чрезвычайной ситуации представить к наградам и премиям за проявленное мужество.

По завершении совещания оперштаба Глава государства встретился с постарадавшими, которые сейчас находятся в эвакуционном пункте. Среди них люди всех возрастов- от мала до велика. Президент оказал моральную поддержку и попросил не беспокоиться, пострадавшим построят новые дома и обеспечат наилучшие условия.

«К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее», – заявил Глава государства.

Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую помощь.