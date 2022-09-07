Дархан Сатыбалды призвал чиновников не давать пустых обещаний

Во время рабочего визита в Созакском районе Дархан Сатыбалды призвал местных чиновников адекватно реагировать на просьбы жителей и не обещать «золотых гор» раньше времени.

По словам акима Туркестанской области, многие чиновники грешат тем, что не зная всех подводных камней, тут же начинают обещать решить проблему. А в итоге, сказанное остается на словах.

«Вы не обещайте людям, если вы ещё даже не знаете. Конкретно говорите, потому как потом время пройдёт и будет неудобно. Говорите по факту. Такого быть не должно»,— сказал Дархан Сатыбалды.

На встрече с жителями Созакского района собрались руководители всех управлений акимата. Люди просят построить хорошие дороги, водопровод и провести голубое топливо. Аким области поручил выслушать всех и каждого, и решать вопросы поэтапно, без пустых обещаний, а конкретными действиями.