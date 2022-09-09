Эксперты назвали причины низкого качества дорог в стране

Подрядчики экономят на материалах при строительстве дорог. Это в разы снижает срок службы дорожного полотна. Но делают это подрядчики не от хорошей жизни.

По словам председателя союза строителей Казахстана, Талгата Ергалиева, проект строительства дорог обычно разрабатывают на 2-3 года раньше. За это время составляется смета, стоимость проекта, которую затем закладывают в бюджет, разыгрывается конкурс, а стройматериалы за это время дорожают в разы.

«У нас как, раз бюджет заложили, условно миллиард тенге, никто больше не даст и подрядчик он вынужден брать, потому что ему нужно жить и обеспечивать своих сотрудников. Они соглашаются, зная что цены не соответствуют, и надеются что пересмотрят, а у нас механизм пересмотра не налажен«, — говорит Талгат Ергалиев, председатель Союза строителей Казахстана.

Это, по словам Талгата Ергалиева, и есть главная причина плохих казахстанских дорог. А еще, в стране дефицит квалифицированных работников дорожной отрасли. Специалисты говорят, нужно привлекать иностранные кадры, которые смогут обучить наших специалистов.