Энергетики продолжают реализацию инвестпрограммы в Тюлькубасском районе

В этом году ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» обновило 50% электрических сетей Тюлькубасского района.

Достижения компании — выполнение запланированных мероприятий в рамках инвестиционной программы на 2016-2022 годы. В населенных пунктах обновлены опоры и электрические линии. Установлены трансформаторы, модернизированы подстанции.

В Тюлькубасском районе продолжается модернизация электросетей, принадлежащих ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». Работа по обеспечению региона качественной электроэнергией идет поэтапно. Местные жители радуются, что благодаря замене деревянных столбов на железнобетонные опоры и обновление электрических линий, зимой не будет таких неудобств, как отключение света и дефицит электроэнергии.

Сайымбек Каратаев, житель села «Жабагылы» Тюлькубасского района:

«Изношенные электрические опоры были заменены на новые, жизнь в селе с каждым годом улучшается. Отключения электроэнергии нет. Из-за частых перебоев со светом, раньше у нас из строя выходила бытовая техника».

В этом году ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в рамках инвестиционной программы в сёлах Жаскешу, Жанаталап, Жабагылы, Керейит заменили около 800 опор. В результате проделанной в районе работы показатель обновления электросетей достиг 50%.

Санат Омаров мастер бригады №4 по Тюлькубасскому району ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

«В этом году в рамках программы Инвест обновлены почти 8 километров электропроводки на воздушной линии в селе Жаскешу, 155 единиц опор поменяли. В селе Керейит поменяли 3 километра 700 метров электропроводки».

В районе 14 подстанций, отвечающих современным требованиям. Одна из них — Корниловская подстанция в селе Жаскешу. На объекте с трансформатором мощностью 3200 кВА полностью модернизировано комплектное распределительное устройство наружной установки. Эта подстанция обеспечивает качественным освещением 7 сёл.

Бауыржан Елеусиз, главный инженер электрических сетей по Тюлькубасскому району ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»:

«Корниловская подстанция в прошлом году была полностью обновлена по программе Инвест. В текущем году, в рамках программы, полностью обновлено почти 9 километров проводов воздушной линии 10 кВ от этой подстанции. Поменяли опоры, протянули новые провода по линии 0,4 кВ, поменяли 8 тысяч 300 километров проводов, установили два трансформатора- 100 кВА»

Из 8 комплектных трансформаторных подстанций, обновлённых в этом году, две были установлены в селе Жабагылы. В населенном пункте более 300 абонентов. По словам акима села, благодаря обновлениям электрических сетей, население обеспечено электроэнергией на 100%.

Ержан Менлибеков, аким сельского округа «Жабаглы» Тюлькубасского района:

«В селе Жабаглы поменяли 263 опоры, оставшиеся со времен Союза. Также были заменены более 7 километров электропроводки. Сельчане выражают признательность ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» за проделанную работу по Инвестпроекту».

В Тюлькубасском районе 21 тыс. абонентов получают электроэнергию благодаря ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». Товарищество также обеспечивает полное освещение порядка 150 юридических лиц. Население благодарно энергетикам, которые регулярно обновляют электросети в районе.