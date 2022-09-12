Фермеры Туркестанской области столкнулись с дефицитом поливной воды

Фермеры Туркестанской области жалуются на дефицит поливной воды. Причиной тому послужило плачевное состояние оросительных каналов, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Как сообщает корреспондент, половина воды впитывается в почву и не доходит до полей. Речь идет о Кызылкумском канале в Шардаринском районе Туркестанской области, он же один из самых крупных в регионе.

Его протяжённость – больше 100 километров, а пропускная способность – 900 миллионов кубометров воды, но это только на бумаге, говорят фермеры. По факту, до полей доходит лишь половина объёма. Оставшаяся или впитывается в землю, или испаряется. Канал ведь не забетонирован.

«У меня 50 гектаров земли. За полив я плачу примерно 1 миллион тенге в год, это 100-процентный тариф, хотя получаю я лишь половину той воды, которая мне полагается, этого не хватает. Если посчитать, то воду я использую всего на 300-350 тысяч тенге», — говорит Манас Баршамуратов, председатель крестьянского хозяйства.

С такой ситуацией сталкиваются фермеры по всей стране. В Казахстане насчитывается три с половиной тысячи оросительных каналов. Но, больше половины из них по данным специалистов устарели и нуждаются в ремонте. Вдобавок, с каждым годом сокращается объём воды, поступающий в нашу республику из соседних стран.

Пути выхода из проблемы есть. Их разработали в Комитете водных ресурсов. На их реализацию потребуется 7 лет. За это время специалисты намерены привести в порядок большую часть магистральных каналов и перевести на автоматическую систему работы.

«До 2030 года мы планируем реконструировать 120 каналов. По предварительным подсчётам работы обойдутся в 216 миллиардов тенге. Помимо этого, почти 400 каналов будут цифровизованы, благодаря чему специалисты смогут мониторить и контролировать объём воды, протекающей по этим каналам. Если задуманное удастся воплотить, то в год мы сможем экономить сотни кубометров», — говорит Мурат Бейсенов, руководитель Управления комитета водных ресурсов МЭГПР РК.

Ещё одна проблема – нехватка профессиональных гидрологов. Чтобы её решить, в Комитете водных ресурсов предлагают открыть специальный институт на базе Таразского регионального университета, где в прошлом веке как раз таки обучали специалистов-гидрологов.