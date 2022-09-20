Фермеры Туркестанской области жалуются на умышленный поджог

Крупный пожар в селе Тастумсык Тюлькубасского района уничтожил две фермы.

Сгорело почти 90 тонн сена. Животных удалось спасти. Общий ущерб хозяева оценили в 37 миллионов тенге. Они считают, что причиной пожара стал умышленный поджог.

«18-е сентября, горит моя ферма, и ферма соседа. Две фермы, с двух абсолютно разных сторон, горят. Мы считаем, что кто-то умышленно поджог фермы. Пожарные не успевают тушить, пол часа с возгорания прошло»,- рассказывают пострадавшие.

Огонь, вспыхнувший ночью, удалось потушить только в 8 утра. Укрощали огненную стихию 23 пожарных и трое полицейских. Версию с поджогом спасатели не исключают.

Арман Сапарбеков, начальник противопожарного отделения ДЧС Тюлькубасского района:

«18-го сентября в 3-20 ночи произошло возгорание одноэтажного сарая на площади 300 квадратных метров, складированного сена — 50 тонн и стоящего рядом второго сарая для хранения зерна и стройматериалов, из шести помещений на площади 540 квадратных метров. Расстояние между двумя сараями 150 метров. Предварительная причина пожара — поджог. Пожар локализован в 5:08 и ликвидирован в 8:13».

Правоохранители Туркестанской области завели дело по статье умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества.

Гульнара Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП ТО:

«В Тюлькубасский отдел полиции поступило сообщение о пожаре на ферме, расположенной возле одного из сел района. При проверке установлено, на ферме местных жителей при неизвестных обстоятельствах произошел пожар. На место происшествия прибыли более 10 сотрудников полиции, пожарные и представители прокуратуры. Ущерб устанавливается. В настоящее время Тюлькубасским районным отделом полиции проводится досудебное расследование по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Назначены экспертизы. С целью раскрытия преступления создана оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции. Проводятся мероприятия по установлению причин пожара, выясняются все обстоятельства произошедшего».

Общими силами пожар был потушен, жертв и пострадавших удалось избежать.