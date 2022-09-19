Фермы сгорели с ущербом в 37 млн в Туркестанской области

Предварительная версия пожара — умышленный поджог.

В ночь с 17 на 18 сентября в Тулькубасском районе селе Тастумсык полностью сгорели 2 фермы. В этих помещениях хранились корма, в здания, где содержались животные огонь не дошел. В общей сложности сгорело почти 90 тонн сена. Хозяева фермы считают, что это был поджог. Ущерб, по предварительным данным, составил около 37 млн тенге.

Огонь вспыхнул поздней ночью, потушить его удалось только к 8 утра. На борьбу с огненной стихией выезжали 23 сотрудника ДЧС, 4 единицы техники, трое полицейских. Жертв и пострадавших нет.

«На территории частного сектора произошло загорание одноэтажного сарая на площади 300 кв.м. (общая площадь 400 кв.м.) внутри складированного сена в количестве 50 тонн и ввблизи стоящего 2-го сарая для хранения зерна и стой материалов, состоит из 6-и помещений полностью на площади 540 кв.м. (расстояние двух сараев 150 м.) и складиронванное сена в количестве 40 тонн. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара поджог. Пожар локализован в 05-08 и ликвидирован в 08-13», — сообщили в областном ДЧС.