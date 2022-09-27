Глава государства встретился с жителями Туркестанской области

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил Туркестанскую область с рабочим визитом.

Сегодня Глава государства встретился в духовной столице с местными жителями. Основная цель- ознакомиться с ситауцией в регионе, актуальных проблемах. По его словам, Туркестан является золотым столпом нашего народа.

– «Туркестан – наша гордость, колыбель тюркского мира, сакральное место, известное всему миру. Этот священный город занимает особое место в нашей истории. Мавзолей Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане – незыблемая опора нашей духовности. Поэтому мы должны уделять особое внимание Туркестану и этому региону в целом. Это, прежде всего, важная задача нашего Правительства«, – сказал Президент.

Глава государства напомнил, что в Туркестане похоронены многие выдающиеся личности, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись казахского народа. А в прошлом году городу было присвоено звание духовной столицы тюркского мира. По мнению Президента, это означает, что Туркестан высоко ценится всеми тюркскими народами.

«Несомненно, будет правильным назвать этот священный город нашей духовно-исторической столицей. Поэтому думаю, что Правительство в ближайшее время примет соответствующее решение по вопросу о предоставлении такого статуса Туркестану. С древних времен этот город является колыбелью нации, шаныраком казахского народа. Эту благородную миссию Туркестан с честью выполняет и сейчас. Поэтому, придерживаясь заветов наших предков, я предложил провести следующее заседание Национального курултая в Туркестане. Здесь мы обсудим актуальные вопросы, касающиеся будущего страны«, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на позитивные изменения, произошедшие в последние годы. По данным, которые были приведены в выступлении, объем привлеченных инвестиций в Туркестан увеличился в 8 раз. В новостройках получили квартиры 77 тысяч жителей. Город озеленен, улучшилась экологическая обстановка. Можно сказать, что решена проблема обеспечения населения питьевой водой и природным газом. С 2019 года область посетили около 2 миллионов туристов. В последующие три года промышленность и сельское хозяйство в регионе выросли в 1,5 раза. В области создано около 64 тысяч постоянных рабочих мест.

Президент сообщил, что реализуемая в стране программа «Еңбек» направлена на переселение жителей с перенаселенного юга в регионы с нехваткой рабочей силой.

«Многие граждане переехали на север и наладили там свою жизнь. В этом году по программе «Серпін» молодежи было выделено около 3700 грантов. Более 800 из них получили туркестанцы. Вы вносите большой вклад в важное дело укрепления нашей государственности. Однако мы должны повысить трудовую мотивированность молодежи. Необходимо разъяснять подрастающему поколению, что в новом обществе, которое мы строим, на первом месте должен быть человек труда. Потому что патриотизм – это, прежде всего, предприимчивость и трудолюбие. Из пустых слов ничего не выйдет. Наши граждане должны в первую очередь заботиться о своих семьях и детях. Им нужно зарабатывать на жизнь своим трудом и усердием. Я не зря акцентировал внимание на этой злободневной теме в своем Послании. Наш народ говорил «Бейнет түбі – зейнет». Великий Абай предложил казахскому обществу концепцию «совершенного человека». Совершенный человек – это человек, которого отличает содержательное бытие, глубокое мировоззрение, широкий кругозор и трудолюбие. Ведь источник всех успехов – честный труд, предприимчивость и ответственность. Если каждый станет профессионалом своего дела и будет усердно работать, не будет препятствий, которое он не сможет преодолеть. Это должен ясно понимать каждый молодой человек, – сказал Касым-Жомарт Токаев.