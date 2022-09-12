Голубое топливо провели в микрорайон «Азат»

Проблемный вопрос подачи голубого топлива в Шымкенте сдвинулся с мертвой точки.

Природный газ поэтапно проводят не только по улицам, но и к домам. В микрорайоне «Азат» жители устроили большой той, где накрыли дастархан и торжественно отметили подключение к голубому топливу.

Еще два года назад вода и свет были частными, о газе здесь и не мечтали. Аким Шымкента Мурат Айтенов во время объезда определил сроки. Специалисты, которые провели коммуникации, уложились вовремя.

«Голубое топливо подвели к домам, а дальше жители уже должны провести газ к себе домой. Рынок у нас свободный, никаких проблем с этим быть не должно. Впереди еще населенные пункты, где газа нет, а их не так много. Будем работать«, — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Коммунальные проблемы фактически решены, говорят местные жители. Остались мелкие вопросы, которые, как заверил аким Шымкента, решатся в ближайшее время.

Жители районов и участков, где газопровод уже проложен, могут обратиться в компанию «КазТрансГаз Аймак». Специалисты предложат несколько компаний, которые подведут голубое топливо в дома.