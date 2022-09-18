Город да степь кругом полыхали пожары

В ряде областей Казахстана полыхают пожары. А как у нас?

Насколько наши поля и лесополосы защищены от огненной стихии, от поджигателей? И какая за пожары предусмотрена ответственность виновных лиц?

На эти вопросы РАБАТ попросил ответить начальника департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города Шымкента полковника Мадияра Есенгельдиевича Жаксибаева.

– Мадияр Есенгельдиевич, расскажите о проведенных мероприятиях по

предупреждению и ликвидации лесных и степных пожаров на территории города Шымкента в пожароопасный период 2022 года.

– Чтобы не допустить лесостепных пожаров на территории города, наши специалисты провели минерализацию полос вдоль автомобильных дорог республиканского значения.

– А конкретнее, можете привести цифры?

– Мы провели работы на участках протяженностью 53 км и вдоль автомобильных дорог местного значения. Их протяженность – 320,2 км. А также обработали минеральные полосы вокруг лесных массивов протяженностью 300 км, вдоль посевных площадей – 377 км.

– Чтобы «укрощать огонь», нужны определенные навыки, умения…

– Совместно с лесными хозяйствами и местными исполнительными органами проведены пожарно-тактические учения. Департамент по ЧС проводит постоянный мониторинг по обеспечению пожарной безопасности в лесных и степных массивах, а также мы проводим профилактические, рейдовые мероприятия, разъяснительную работу среди населения, работников лесных и крестьянских хозяйств.

– У каждого пожара есть причина и есть определенное лицо, сознательно или нет допустившее подобное бедствие.

– Мы проводим активную агитационную работу по соблюдению требований пожарной безопасности в лесостепных массивах на территории города. Проводим эту работу с сельскохозяйственными, крестьянскими хозяйствами и населением. Всего проведено более 80 собраний, инструктажей, круглых столов, в итоге были охвачены около 800 человек.

– От акимата города есть поддержка, вы ее чувствуете?

– Разумеется. На разработку видеороликов и листовок-памяток на темы пожароопасного периода и профилактики пожарной безопасности в быту акимат Шымкента выделил 19 миллионов тенге, на которые выпущены памятки, листовки и плакаты в количестве 5100 штук, один видеоролик, подготовлены и установлены 12 билбордов.

– Как часто пожарным машинам с экипажами приходится экстренно заступать на службу?

– По-разному бывает. К примеру, на территории города за 10 дней июля пожарные части совершили более 10 выездов в сутки, до 14 июля зарегистрировано более 80 случаев горения сухой травы.

Граждане или владельцы объектов привлекаются к ответственности, если они будут признаны виновными. По статье 336 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях («Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха и пожарной безопасности при складировании или сжигании отходов») с начала пожароопасного периода к 8 административным юридическим и физическим лицам применена дисциплинарная мера в виде штрафа в размере 1 408 980 тенге.

– Кто-то из читателей может удивиться, ведь вроде речь о Шымкенте, городе-миллионнике, а слышим, что где-то там, в поле пшеница сгорела…

– Чтобы не удивляться этому, достаточно вспомнить, что совсем недавно к Шымкенту были присоединены свыше 40 пригородных поселков. Так вот, между ними поля и поля.

Специально к сведению горожан: на территории Шымкента имеется 59 крестьянских хозяйств, посевная площадь которых составляет 17 210,2 га. В городе есть два лесных хозяйства «Жасыл белдеу» («Зеленый пояс») и «Бадам». Их общая площадь составляет 5 тысяч 770 га (в том числе лесом покрыто 2 тысячи 924 га, степная площадь – 2 тысячи 846 га). С начала года на территории города не зарегистрировано природных пожаров.

23 июля 2022 года в населенном пункте Жулдыз Енбекшинского района сгорело 10 га пшеничного поля, материальный ущерб составил 700 тысяч тенге. В 2021 году не было зарегистрировано таких пожаров.

– Но к ним надо быть всегда готовыми, верно?

– Что мы и делаем. Для оперативного тушения лесостепных пожаров местными исполнительными органами в пожароопасный период на территории Шымкента созданы 42 добровольных противопожарных формирования с личным составом 405 человек, 69 единиц приспособленной техники и 14 единиц мотопомп.

– На днях ваше родное ведомство – Министерство по чрезвычайным ситуациям РК – обратилось к гражданам…

– Да, для снижения рисков возникновения природных пожаров МЧС попросило казахстанцев соблюдать следующие требования:

не бросать горящие спички и окурки;

не допускать разведения костров в лесных и степных массивах;

после пребывания на природе забирать стеклянную посуду с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву;

вывозить горючий мусор и убирать территорию населенных пунктов, очищать от сухой растительности и восстанавливать минерализованные полосы;

в случае возникновения природных пожаров незамедлительно сообщать в противопожарную службу по телефонам: 101, 112.

А еще наше ведомство напомнило, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 КоАП РК.

– Благодарю за разъяснения.

Подготовила Фарида Шарафутдинова