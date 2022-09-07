Избиение ребенка в частном саду попало на видео в Туркестанской области

Видео жестоких методов воспитания детей в одном из частных детских садов Туркестанской области появилось в интернете.

На кадрах воспитатель бьет ребенка и кричит на мальчика. На этом воспитательные методы не прекращаются: она заставляет девочку толкать и бить другую.

В управлении образования города Шардары раскрывать личность «педагога» не стали, ссылаясь на тайну следствия.

Акжибек Жантореева, и.о. отдела управления развития человеческого потенциала Шардаринского района:

«Управление развития человеческого потенциала узнало о видеоролике, где воспитатель избивает ребенка в частном садике Шардары 5-го сентября. В результате расследования, факт того, что педагог била ребенка подтвердился. Направлено письмо в полицию Шардаринского района. Проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается».

Кадры из частного детского сада сейчас внимательно изучают в полиции.

Воспитатель находится под подпиской о невыезде.

«В Шардаринский отдел полиции поступило сообщение о том, что в мессенджере появилась видеозапись, где женщина строго воспитывает малолетнего ребенка. При проверке видеозаписи установлено, что указанный инцидент произошел 1 сентября этого года в одном из детских садов в городе Шардара Туркестанской области. В отношении воспитателя детсада избрана мера пресечения «Подписка о невыезде». В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего»,- рассказали в пресс-службе ДП ТО.