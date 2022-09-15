К 7 годам приговорили экс-начальника МПС Шымкента Мухтара Бухарбаева

Бывшему руководителю местной полицейской службы Мухтару Бухарбаеву вынесли приговор.

Его обвинили в превышении должностных полномочий и многочисленных поборах. Мухтара Бухарбаева приговорили к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах, передает OTYRAR

Напомним, скандал вокруг теперь уже бывшего начальника МПС разгорелся еще в январе. Тогда на него пожаловался подчиненный Азамат Аимбетов, который обвинил Бухарбаева в многочисленных поборах и превышении служебных полномочий.