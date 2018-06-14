В них руководитель данной организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан Казахстана выйти на митинги.

В пропаганде идей «ДВК» и митингов Аблязову активно помогают и другие скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом люди.

Фактическая их цель – политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления.

Для съемок транслируемых видеороликов на деньги Аблязова в Киеве нанято рекламное агентство, подобраны профессиональные актеры актеры и модели с азиатской внешностью.

На самом деле они не являются гражданами Республики Казахстан.

Содержание роликов не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе.

На «Ютубе» было размещено видео «Учителя идут на митинг Аблязова», где роль «молодой казахстанской преподавательницы» сыграла одна из подобранных в Киеве актрис.

В другом ролике в «Ютубе» юношей, якобы работающим в Казахстане и призвавшим людей на митинг, выступил родной племянник Аблязова – Амангельдиев Айдар, который покинул Казахстан еще в 2009 году.

Сейчас он учится в одном из дорогих университетов в Шотландии — «Глазгоу Каледониан», где ежегодная плата за обучение и проживание составляет 20 тысяч фунтов стерлингов или 9 млн тенге.

Напоминаем, что судом с 13 марта 2018 года деятельность «ДВК» запрещена на всей территории Республики Казахстан.

Генеральная прокуратура вновь разъясняет, что любое участие в деятельности экстремистской организации «ДВК» и ее финансирование влечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 258-ой и 405-ой Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Призывы к участию в митингах прямо нарушают положения Закона «О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций».

Для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа путем подачи соответствующего заявления не позднее, чем за 10 дней до намеченной даты ее проведения.

На сегодняшний день таких заявлений на проведение митингов в акиматы не поступало.

В этой связи митинги будут незаконными, за организацию и участие в которых предусмотрена ответственность по статье 488-ой Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, вплоть до ареста на 15 суток.

В соответствии с предусмотренными Законом «О прокуратуре» полномочиями призываем всех граждан строго соблюдать законность и требования действующего казахстанского законодательства, не поддаваться провокациям и не допускать правонарушений.