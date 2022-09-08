Какие улицы перекроют во время марафона

10 и 11 сентября в Шымкенте в пятый раз пройдет спортивное мероприятие «SHYMKENT MARATHON».

Принять участие в забеге с крупным призовым фондом может любой желающий старше 10 лет. В этом году к мероприятию добавятся скандинавская ходьба экиден. В связи с проведением марафона площадь Аль-Фараби будет временно закрыта. Соответственно, изменится движение общественного транспорта через площадь.

«В этом году для участников мы предлагаем на выбор 6 дистанций. Шесть форматов участия. Это 5-километров, 10 км, 21 км, 42 км, и эстафета, и скандинавская ходьба. Эстафету и скандинавскую ходьбу мы включили только в этом году, для нас самих это эксперимент и конечно это позволило привлечь дополнительно участников. У нас очень много бегунов -любителей скандинавской ходьбы приехало из Алматы, Астаны и, надеюсь, у нас всё получится. Очень большой призовой фонд. Мы понимаем люди должны чувствовать за что они бегут. В этом году это порядка 11 миллионов тенге», — рассказывает менеджер проекта “Shymkent marathon”Сергей Безбородов.

В связи с проведением марафона в субботу 10-го и в воскресенье 11-го сентября площадь Аль-Фараби будет временно закрыта. Поэтому изменится движение общественного транспорта через площадь. Так, 10 сентября автобусы 52-го, 56-го и 92-го маршрутов будут двигаться по Айбергенова, проспекту Республики и улице Туркестанской. А 11-го сентября пассажирский транспорт, курсирующий по проспектам Тауке хана, Кунаева и улице Туркестанской, пройдёт по улицам Байтурсынова, Торекулова, Дулати и Казыбек би. Маршруты двигавшиеся по Байдибек би перенаправят на проспект Рыскулова и улицу Байтерекова.

«В воскресенье с 7 утра до 2 часов дня будут закрыты площадь Аль-Фараби, улица Туркестанская и проспект Кунаева. Поводом для этого станет наш главный юбилей. Просим с пониманием отнестись к нашему конкурсу. По проспекту Кунаева закрыта будет только часть проезжей части. По второй половине можно будет ехать. Поэтому мы просим с пониманием отнестись к нашему проекту и приглашаем на 5-й юбилейный забег», — сообщила Айдана Кадыр, менеджер проекта «Shymkent marathon».

В прошлом году в марафоне участвовало около 4000 человек, в этом году ожидается участие более 5000 человек, в том числе и из стран ближнего зарубежья. На сегодня уже зарегистрировались более 3000 участников. Всего в мероприятии задействовано более 700 волонтеров. В дни забега будут дежурить 2 автомашины скорой помощи. Зарегистрироваться для участия в марафоне можно до 10 сентября на сайте «Shymkent marathon.

«Наши медали этого года считаются самыми красивыми в марафонской гонке. Они специально спроектированы дизайнерами и изготовлены. Ждем всех вас для участия в марафоне!», — приглашает менеджер проекта «Shymkent marathon» Айдана Кадыр.

Помимо казахстанцев в марафоне уже зарегистрировались участники из 60 городов СНГ. Поддержку мероприятию оказывает около 2-х десятков спонсоров. А первой тройке победителей, в каждой дистанции будут вручены крупные денежные призы.