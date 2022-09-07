Количество библиотек увеличат вдвое в Туркестанской области

Оторвать молодежь от смартфонов и привить любовь к чтению намерен новый аким Туркестанской области.

На встрече с населением Байдибекского района Дархан Сатыбалды большое внимание уделил молодежи, а в частности их образованию. По его словам, в регионе необходимо увеличить число библиотек вдвое. Ведь одна из проблем современности — это зависимость от гаджетов и полное отсутствие интереса к чтению. Аким намерен создать все условия для того, что бы сделать библиотеки центром притяжения молодого поколения.

«Молодёжь сейчас прикована к смартфонам, нужно читать больше. Нужно заинтересовать молодёжь, касается это всех районов. Я призываю уделить этому большое внимание. Что касается библиотек мы будем работать над этим вопросом тщательно. Нужно открывать библиотеки, увеличить их количество»,- сказал Дархан Сатыбалды.

Собравшиеся в Байдибекском районе не стали задерживать главу региона.

«На этом все. Давайте сейчас без вопросов. Вы только начали работу, удачи вам. Вы только пришли, посмотрим что будет дальше. Мы верим, что вы покажите хорошие результаты»,-сказали жители.

Напомним, аким Туркестанской области 7 сентября посетил с рабочей поездкой сразу два района — Созакский и Байдибекский.