Министры здравоохранения стран СНГ собрались в Туркестане

В духовной столице страны прошло заседание совета СНГ в области здравоохранения.

Министры здравоохранения и главные санитарные врачи стран Содружества приняли участие в XXXV заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения стран — участниц Содружества.

В первый день за круглым столом международные специалисты обсудили возможности развития цифрового здравоохранения и телемедицины.

В нем приняли участие представители Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, Евразийского банка развития приняли участие представители дирекции инициатив, а также представители Исполнительного комитета СНГ.

В ходе заседания глава МЗ РК Ажар Гиният отметила, что современный Казахстан придерживается мировых тенденций и активно использует цифровые инструменты для формирования новых знаний и выработки практических мер в области выявления, профилактики, реагирования и контроля заболеваний в медицинской сфере.

— Пандемия побудила Казахстан уделять больше внимания цифровизации процессов и данных в области подготовки и борьбы с чрезвычайными ситуациями, связанными с общественным здоровьем, — отметил А. Гиният.

В ходе круглого стола подвели итоги работ по цифровизации здравоохранения. Итак, больше 5800 государственных медорганизаций обладают развитой IT-инфраструктурой (98%), внедрены медицинские информационные системы (98,2%), мобильные и веб-приложения (более 20%), осуществлена их интеграция.

Для населения реализован ряд цифровых сервисов в личном кабинете пациента на портале электронного правительства eGov и в мобильном приложении eGovMobile. Это: «Паспорт вакцинации», «Вакцинация», «Запись на вакцинацию»; направления и результаты оказания клинических услуг; электронные рецепты; направления на госпитализацию и выписки. В рамках цифровой трансформации началась работа по переходу на новую цифровую архитектуру электронного здравоохранения eHealth.

В eGovMobile появился новый раздел eGov.Densaulyk. Он содержит обширную информацию для населения: статус донора (пожизненный); электронные рецепты; сведения о медицинских водоразборах; учет беременных женщин; диспансерный учет; факт госпитализации; данные вакцинации; результаты лабораторных исследований; информацию по оказанным клинико-диагностическим услугам и листкам нетрудоспособности.

Вся информация, касающаяся сферы здравоохранения, будет объединена в одном разделе eGovMobile и доступна гражданам. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечивает прозрачность оказания медицинской помощи.

Международное мероприятие проходит под знаком 30-летия взаимодействия государств — участников СНГ в рамках совета, который был создан 26 июня 1992 года.

Целью совета является содействие всестороннему сотрудничеству в области сохранения, восстановления и улучшения здоровья населения.