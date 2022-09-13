На личный прием к акиму Шардары могут попасть даже дети

На приём к акиму Шардары могут попасть не только взрослые, но и дети. По словам акима, такой подход поможет услышать мнение не только родителей, но и их детей, что немаловажно.

Дети зачастую замечают то, чего могут не заметить взрослые. В основном, это вопросы качественного досуга, проблема нехватки детских и спортивных площадок.

«На первый приём ко мне пришли пять учеников из разных школ. Беседа складывается сложно, но возможно. Они рассказывают о том, какие проблемы на их взгляд нужно решить. В основном они отмечают, что есть проблемы с детским досугом, что нужно больше детских площадок и т.д. Рассказывают о том, что видят в нашем городе, дети ведь бегают и гуляют везде. Тем самым мы можем оперативно реагировать»,— говорит Олжас Айдосов аким г. Шардара.

При этом, глава города уверяет, что после таких приемов удается решить некоторые проблемы в сфере образования. Дети рассказывают о том, какие вопросы в школе их беспокоят, и то, о чем они стесняются говорить родителям.

«Дети это наша жизнь. Многие могут подумать, мол, что могут сказать дети? Они многое видят и мы пытаемся привить патриотизм и любовь к городу. Тем самым с малых лет они видят, как работают в акиматах и будут примерно понимать, и могут выбирать между профессиями. Приему населения у меня каждый четверг, но, любой желающий может прийти и даже ребёнок ко мне и рассказать о своей проблеме. Для меня они как родные»,— говорит аким.

Аким Шардары отметил, что в адрес него немало критики бывает, но Олжас Айдаров старается вопросы горожан решить.

«Да, бывает что люди критикуют и хвалят — они имеют полное право, так как именно они меня выбирали. Если скажут уйти — я уйду без проблем, пока такого решения жители не принимали, спасибо за доверие»,— говорит аким г. Шардары.

За время съёмок в Шардаре журналисты издания опросили десятки людей, у жителей поинтересовались работой акима, на что многие отвечали, что верят в молодого управленца и дают шанс показать себя.

К слову, Олжас Айдаров собрал больше голосов на выборах акима в мае этого года.