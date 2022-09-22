Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Шымкенте

По информации синоптиков неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Шымкенте ночью 23 сентября.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Синоптики в такие дни советуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок.

— людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты;

— ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

В городе Шымкент наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха проводится на 6 постах наблюдения:

№ 1 – пр. Абая, 23

№ 2 – пл. Ордабасы

№ 3 – ул. Алдиярова б/н (АО «Шымкентцемент»)

№ 8 – ул. Сайрамская, 198 (ЗАО «Пивзавод»).

№5 –м/р Самал-3

№6 –м/р Нурсат ул.Назарбекова б/н