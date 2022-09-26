Небывалый урожай лимонов ожидают фермеры Сайрамского района

В этом году сельские труженики Туркестанской области планируют получить 10 тонн лимонов.

Хозяйства Сайрамского района в последние пять лет начали выращивать в теплицах не только овощи, но и цитрусовые. Товарищество «Асылжан и К» по выращиванию лимонов в Карасуском сельском округе планирует получить первый урожай в этом году. Результат труда за 5 лет — 10 тонн цитрусовых.

В теплице Сайрамского района на 30 сотках, саженцы лимона высадили пять лет назад. 300 деревьев ташкентского сорта своевременно подкармливают витаминами и удобрениями. Созревают цитрусовые благодаря обработке против вредителей и различных болезней.

В этом году планируют собрать богатый урожай, говорят в хозяйстве. Здесь не только выращивают лимоны, но и обеспечивают другие товарищества саженцами.

Немат Абдуллаев, житель Сайрамского района:

«У нас прекрасный агроном. Мы у него все учимся, как ухаживать, сколько нужно поливать, какую температуру держать. Это очень важно. Если будут заморозки, лимоны могут погибнуть. Сейчас в Казахстане научились выращивать цитрусовые. Мы в стороне не остаёмся, к нам приходят за саженцами, мы делимся опытом с хозяйствами Туркестанской области».

Парник обошелся в 115 миллионов тенге. Работа в теплице кипит круглые сутки. В октябре-ноябре сайрамские крестьяне ждут небывалый урожай цитрусовых -10 тонн лимонов.

Шымырхан Мудуаров, главный специалист отдела предпринимательства аппарата акима Карасуского сельского округа:

«В нашем сельском округе 300 гектара пашни, в теплице на 20-ти гектарах аграрии выращивают томаты, огурцы, капусту, болгарский перец. А это хозяйство, занимается выращиванием цитрусовых. Со стороны государства есть ощутимая поддержка: субсидируется приобретение удобрений на 50%».

Помимо лимонов, сельчане выращивают гранаты и даже бананы. Крестьяне говорят: больше хозяйств — больше рабочих мест и сельхозпродукции.