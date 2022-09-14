Неподъемная ипотека стала головной болью казахстанцев

4 триллиона взяли казахстанцы в ипотеку, чтобы построить или приобрести свое жилье.

Такие данные привели аналитики Finprom.kz. Это почти наполовину больше, чем годом ранее. И это несмотря на то, что квадратные метры, как и стройматериалы, значительно подорожали.

Амина Юлдашева с мужем планирует покупку собственной квартиры. Семейная пара давно начала откладывать деньги на первоначальный взнос. Вот только за последние несколько лет цены на жилье выросли настолько, что первоначалка теперь составляет не 2-3, а 5, а то и даже 6 миллионов тенге. Да и с растущим в семье ребенком, говорит девушка, копить на свой угол сложнее.

«Мы очень много работаем, чтобы накопить на первоначальный взнос, он сейчас очень огромный, от 30% и выше. Ни одна программа не подходит. Так как огромный первоначальный взнос, приходится много работать, еще цены на комуслуги, продукты, те же памперсы завышены «, — говорит Амина Юлдашева, жительница г.Шымкента.

Но как показывает статистика, строиться и покупать квартиры казахстанцы стали больше. Объем выданных в январе-июле этого года ипотечных кредитов составил больше 4 триллионов тенге. Только «Отбасы банком» в этом году было выдано порядка 56 тысяч займов, в прошлом году за этот же период было одобрено 48 тысяч. Возможно, это связано с тем, что порог достаточности для снятия пенсионных накоплений в этом году изменили, и казахстанцы весной ринулись покупать недвижимость.

«Соотношение это у нас обычно 70 на 30%. 70%- это рыночная ипотека, приобретение жилья на вторичном и первичном рынке, на строительство дома, на приобретение квартир. И 30% — это примерно на приобретение жилья по госпрограммам «Нурлы жер», «Шанырак»», — говорит Даурен Саудабаев, директор филиала АО «Отбасы банк» г.Шымкента.

И еще около 2,5 миллионов вкладчиков банка ждут пока на их счетах накопится нужная для покупки или строительства жилья сумма. В исследовательской компании Alvin Market провели опрос среди населения. По результатам исследования, при покупке недвижимости казахстанцы чаще всего выбирают 2-3-комнатные квартиры в новостройках. Из тех опрошенных, кто планирует приобрести жилье в ближайшие два года, треть готова взять ипотеку. Вот только доходы у этих людей не самые высокие, порядка 250 тысяч тенге в месяц, половину из которых они будут отдавать на закрытие ежемесячного платежа.

«Если домохозяйство решило пойти в ипотеку, то однозначно что речь будет идти о том что необходимо урезать по многим статьям расходы, причем не по тем статьям которые связаны с развлечениями, путешествиями, а именно в первую очередь идет речь о первоочередных расходах, то что обязательные каждый месяц — это питание, коммунальные услуги, связь«, — говорит Наталья Оспанова, директор исследовательской компании.

Тем не менее казахстанцы идут на эти жертвы. Все для того, чтобы отдавать деньги, пусть даже и с процентами, за собственное жилье, а не за съемное.