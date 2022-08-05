200 победителей олимпиад Шымкента отдохнут в летнем лагере за счет бюджета

Ребята, которые заняли призовые места на олимпиадах, отдохнут в летнем лагере. Мерами поддержки планируют охватить 200 школьников. Отдыхать их отправят за счет местного бюджета. Ребята не только будут наслаждаться отдыхом но и подтягивать свои знания по различным предметам.

200 победителей предметных олимпиад Шымкента отдохнут в летнем лагере за счет государства. Ученик шестого класса Адилет Конысбек принял участие в олимпиаде по истории Казахстана и занял первое место.

«Сегодня — первый день моего отдыха в загородном лагере, он прошел очень интересно. Были различные конкурсы, игры. Плюс ко всему здесь красивая природа. Я нашел новых друзей», — говорит Адилет Конысбек, ученик школы-гимназии №38.

Ребята разделились на отряды и придумали веселые речёвки и кричалки, для поддержки своей команды.

Победителям олимпиад отдых оплачивает государство. Для того чтобы отправить ребят отдыхать из бюджета Шымкента выделили 60 миллионов тенге. Школьники смогут не только отдохнуть на природе, но и подготовиться к предстоящим олимпиадам.

«Дети отдыхают у нас 10 дней. Но мы не только отдыхаем но и учимся, каждый день проходят различные занятия по предметам на выбор отдыхающих. Каждые три дня у нас день бассейн, стараемся разнообразить каждый день, чтобы дети запомнили летний отдых», — говорит Сабина Каирбай, вожатая.

Проект «Шымкент Дарыны Кемп» для одаренных детей Шымкента внедрён впервые.

«В прошлом году наши ученики приняли участие в олимпиадах и выиграли 48 медалей, подняли престиж Шымкента. Из наград: 9 золотых, 14 серебряных, 25 бронзовых. Из 48 медалей — 17 по естественно-математическим наукам, 31 — по общественно-гуманитарному направлению. Сюда приезжают и учителя, которые готовили победителей олимпиад, педагоги также отдыхают и учат школьников здесь же», — говорит Раушан Жиренова, директор центра «Дарын» г. Шымкент.

С такими успехами, шымкентские школьники смогут войти в тройку лучших учеников по республиканским предметным олимпиадам.