Шымкентского гонщика по «встречке» задержала полиция

В Туркестанской области полицейские задержали хулигана-гонщика, одного из участников свадебного кортежа, передает OTYRAR.

Сообщается, что мужчина установил дополнительные свет и звуковой сигнал, снял государственный номер с авто, выехал на встречную полосу, вилял на дороге, устроив настоящий переполох.

Гонщика задержали с трудом. На кадрах видно, как стражи порядка буквально выбегают перед движущимся на скорости авто и останавливают нарушителя.

Как оказалось, мужчина приехал из Шымкента на свадьбу в село Аксукент Туркестанской области. Свою вину полностью признал и пообещал не повторять подобное. Автомобиль нарушителя водворен на штрафстоянку.

«В отношении водителя, грубо нарушившего ПДД, составили административные протокола по ч. 2 ст. 590 КоАП РК «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств», по ч. 3 ст. 596 «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона» и по ч. 1 ст. 603 Коап РК «Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов либо незаконное нанесение специальных цветографических схем автомобилей оперативных и специальных служб», — сообщается в сообщении ДП Туркестанской области.